Захисник Арсенала Олександр Зінченко не переїде до Мілана цього літа.

Тео Ернандес проміняв Італію на Аль-Хіляль. Мілан тривалий час шукав заміну для француза і цікавився Олександром Зінченком з Арсенала.

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Як повідомляє Football Italia, "россонері" відмовилися від ідеї підписати українського захисника через його високі запити щодо зарплатні. Мілан схиляється до кандидатури Арчі Брауна з Гента. Утім, у міланського клубу є конкуренти. Болонья теж цікавиться захисником.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко має угоду з Арсеном до червня 2026 року. У сезоні 2024/25 українець зіграв за "канонірів" у 23 матчах, в яких оформив один гол та один асист.

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