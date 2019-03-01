Мілан відмовився від Фалькао – клуб націлився на іншого гравця Ліги 1

Інтерв’ю — 13:30 1476
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"Пятов багато помиляється, я розчарований". Турецький голкіпер шукає в Україні кадри для Бешикташа і називає найкращих
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Сан-Паулу готовий орендувати Че Че – Динамо наполягає на повноцінному трансферіУкраїна — 10:48 3053
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Львів може звільнити Бакалова після матчу з Карпатами, – ЗМІУкраїна — 08:25 1979
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Валенсія перемогла Бетіс та стала другим фіналістом Кубка ІспаніїІспанія — 28 лют 719
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Новачок Шахтаря Тете став одним із найдорожчих придбань "гірників": всі топ-трансфери донецького клубуУкраїна — 28 лют 4261