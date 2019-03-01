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Мілан відмовився від Фалькао – клуб націлився на іншого гравця Ліги 1

12:15 296 Читать на русском
Мілан відмовився від Фалькао – клуб націлився на іншого гравця Ліги 1
Радамель Фалькао / Фото Marca

Мілан має намір підсилитись під час наступного трансферного вікна.

Відомий агент Жорже Мендеш запропонував послуги свого клієнта Радамеля Фалькао Мілану, "россонері" відповіли відмовою, повідомляє Tuttosport.

Борусія Д націлилась на форварда Ніцци Сен-Максімена

33-річний нападник Монако незадоволений станом справ у клубі, та бажає змінити місце роботи.

Натомість Мілан зацікавлений у придбанні форварда Ніцци Аллена Сен-Максімена.

В поточному сезоні Сен-Максімен провів 23 матчі в Лізі 1, забивши 6 м'ячів і віддавши 3 гольові передачі.

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