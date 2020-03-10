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Мілан виділив чималу суму на боротьбу з коронавірусом

08:51 220 Читать на русском
Мілан виділив чималу суму на боротьбу з коронавірусом
Мілан виділив чималу суму на боротьбу з коронавірусом / фото ілюстративне

Поширення коронавірусу в Італії спонукає тамтешні клуби долучатися до боротьби з недугою.

Мілан і клубний благодійний фонд Fondazione Milan прийняли рішення пожертвувати 250 тисяч євро підрозділам екстреного реагування уряду регіону Ломбардія. Кошти будуть спрямовані на надання невідкладної допомоги тим, хто був госпіталізований з коронавірусом.

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Напередодні недавнього матчу клубу проти Дженоа, зіграного за зачиненими дверима, Мілан надав підтримку своїм уболівальникам, гарантувавши, що клуб поверне гроші всім уболівальникам, які купили квитки на матч, включаючи пропорційні повернення власникам сезонних квитків.

Після напливу запитів від уболівальників через соціальні мережі, клуб також працює над тим, щоб знайти спосіб, за допомогою якого вболівальники зможуть пожертвувати свої гроші на підтримку постраждалих від Covid-19.

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Нагадаємо, спалах смертельної недуги вперше було зафіксовано у грудні минулого року в китайському місті Ухань. Вірус відзначається високою смертністю та швидкістю зараження. Від нього вже померло понад 3,8 тисячі осіб. Італія – найбільший осередок хвороби у Європі, а також лідер за смертністю.

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Теги
коронавірус Мілан Мілан Італія
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