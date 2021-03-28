У таборі Мілана планують солідне підсилення на новий сезон.

Мілан планує витратити близько 100 млн євро під час літнього трансферного вікна, повідомляє Football Italia.

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Клуб зекономив на зимовому підсиленні, також розраховує отримати певну суму за потенційний вихід у груповий етап ЛЧ у наступному сезоні. "Россонері" хочуть викупити оборонця Челсі Фікайо Томорі, який захищає кольори міланців на правах оренди.

Після 28-ми турів Серії А Мілан розташувався на другій сходинці турнірної таблиці.

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