Мілан виділить кругленьку суму на літні трансфери
Мілан планує витратити близько 100 млн євро під час літнього трансферного вікна, повідомляє Football Italia.
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Клуб зекономив на зимовому підсиленні, також розраховує отримати певну суму за потенційний вихід у груповий етап ЛЧ у наступному сезоні. "Россонері" хочуть викупити оборонця Челсі Фікайо Томорі, який захищає кольори міланців на правах оренди.
Після 28-ми турів Серії А Мілан розташувався на другій сходинці турнірної таблиці.
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