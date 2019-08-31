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Мілан віддав Лаксальта в оренду Торіно

12:04 86 Читать на русском
Мілан віддав Лаксальта в оренду Торіно
Дієго Лаксальт / Торіно

Гравець Мілана Дієго Лаксальт наступний рік проведе в оренді в Торіно.

Мілан віддав Торіно в оренду флангового хавбека Дієго Ласкальта. Угода розрахована на один сезон, повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

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Зазначається, що "бики" заплатять за оренду футболіста 500 тис євро, а також матимуть право викупу 26-річного уругвайця за 11,5 млн євро.

До слова, у минулому сезоні Лаксальт провів за Мілан 29 поєдинків в усіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.

У Мілан уругваєць перейшов влітку минулого року із Дженоа за 14 млн євро.

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