Мілан віддав Лаксальта в оренду Торіно

Гравець Мілана Дієго Лаксальт наступний рік проведе в оренді в Торіно.

Мілан віддав Торіно в оренду флангового хавбека Дієго Ласкальта. Угода розрахована на один сезон, повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

Лечче офіційно підписав Імбула – футболіст виступає на позиції Шахова

Зазначається, що "бики" заплатять за оренду футболіста 500 тис євро, а також матимуть право викупу 26-річного уругвайця за 11,5 млн євро.

До слова, у минулому сезоні Лаксальт провів за Мілан 29 поєдинків в усіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.

У Мілан уругваєць перейшов влітку минулого року із Дженоа за 14 млн євро.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками