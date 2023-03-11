Італійський клуб готується до того, що Златан Ібрагімовіч може завершити кар'єру. Ставка на Дівока Оріджі не спрацювала (2 голи за 23 матчі), а сподіватися лише на Олів'є Жиру не можна. Французу в наступному сезоні буде 37 років.

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За інформацією La Gazzetta dello Sport, керівництво Мілана готове виділити серйозні гроші на придбання нового нападника влітку. Паоло Мальдіні та його соратники вже склали список із пріоритетних кандидатів. На радарах "россонері" опинилися Фоларін Балогун (належить Арсеналу, але грає в оренді за Реймс (25 матчів, 15 голів у Лізі 1)), Джонатан Девід (29 матчів, 21 гол за Лілль) та Ноа Окафор (28 матчів, 10 голів за РБ Зальцбург).

Нагадаємо, Златан Ібрагімовіч майже не грав у нинішньому сезоні через реабілітацію після травми. 41-річний швед лише наприкінці лютого повернувся на поле, двічі вийшов на заміну, результативними діями не відзначався. Найкращими бомбардирами Мілана в цій кампанії є Олів'є Жиру (11 голів) та Рафаель Леау (9), більше ніхто не забив понад 5 м'ячів.

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