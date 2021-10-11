Габріеле Джуффріда, агент наставника Мілана Стефано Піолі, впевнений у майбутньому свого клієнта.

"Переговори відбуваються щодня. Робоча група Мілана фантастична, вони побудували цей Мілан, підтримуючи один одного.

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Я сподіваюся, вони продовжать співпрацю з Піолі, це практично природний розвиток подій", – цитує Джуффріда Tuttomercato.

Нагадаємо, Піолі очолив Мілан ще восени 2019-го, а його чинний контракт завершується влітку 2022-го. За підсумками минулого сезону Серії А "россонері" фінішували на другій сходинці, гарантувавши собі місце у Лізі чемпіонів.

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