"Россонері" на чолі з виконавчим директором Паоло Мальдіні вже визначили три головні цілі на ринку, стверджує Corriere dello Sport.

Парма повернула в Серію А екс-нападника збірної Італії

Під першим номером фігурує нападник Марселя Флоріан Товен. Контракт 28-річного француза завершується в кінці сезону, і Мілан зможе отримати гравця у статусі вільного агента. Зазначається, що сам Товен зацікавлений у такому розвитку подій і не буде вимагати надвисоку зарплату.

Також без компенсації Мілан налаштований підписати атакувального півзахисника Порту Отавіо. Позиція 25-річного бразильця не настільки лояльна, паралельно він розглядає пропозиції від інших клубів.

Найскладнішим виглядає трансфер лівого захисника Палмейраса Матіаса Віньї. По-перше, за уругвайця з італійським паспортом доведеться платити. По-друге, новоспечений володар Кубка Лібертадорес хоче грати регулярно, а не просто бути дублером Тео Ернандеса.

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