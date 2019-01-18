Мілан узгодив умови трансферу Пйонтека – Дженоа отримає гроші і двох гравців "россонері"

Польський форвард Сампдорії Кшиштоф Пйонтек незабаром приєднається до Мілана.

Спортивний директор Мілана Леонардо сьогодні провів зустріч зі своїм колегою з Дженоа Джорджіо Перінетті щодо трансферу гравця.

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Клуби узгодили суму переходу, яка складе 40 млн євро плюс бонуси, проте поки не домовилися про те, коли і яким способом Мілан виплатить Дженоа гроші, повідомляє Sky Sport Italia.

"Россонері" хочуть орендувати Пйонтека до кінця сезону з правом викупу, в Дженоа вимагають гарантій того, що повноцінний трансфер відбудеться.

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Крім того, за інформацією авторитетного журналіста Джанлуки Ді Марціо, до генуезців приєднаються два півзахисники Мілана Ален Халіловіч та Андреа Бертолаччі.