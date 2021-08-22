"Россонері" домовилися про оренду юніора, повідомляє журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

Мілан оголосив про підписання чемпіона Європи

Пеллегрі проведе за Мілан мінімум сезон. Угода коштуватиме міланцям 1 млн євро. Окрім того, італійський гранд отримає право викупу Пеллегрі за 6 млн плюс бонуси. Опція активується автоматично при виконанні певних контрактних умов.

Відзначимо, що П'єтро Пеллегрі гучно заявив про себе в 16 років у складі Дженоа (9 матчів, 3 м'ячі в Серії А) та перебрався до Монако за 25 млн євро. Проте, закріпитися в князівстві нападник так і не зумів. За 3,5 роки там він зіграв лише 23 поєдинки (2 голи).

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