Мілан узгодив перехід Корреа: сума трансферу вражає, – Ді Марціо

Форвард Атлетіко Анхель Корреа продовжить кар'єру в Серії А.

Мілан та Атлетіко домовились щодо трансферу Анхеля Корреа, повідомляє Gianluca Di Marzio.

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Сума компенсації за 24-річного форварда становить 50 млн євро плюс 7 млн, які "матрацники" зможуть отримати у вигляді бонусів. Деталі особистого контракту аргентинця не розголошуються.

В минулому сезоні чемпіонату Іспанії Корреа провів 36 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів.

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