toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНА - СЕРБІЯ НІДЕРЛАНДИ - АНГЛІЯ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ ТРАНСФЕРИ

Мілан узгодив контракт з Джампаоло, – ЗМІ

14:30 499 Читать на русском
Мілан узгодив контракт з Джампаоло, – ЗМІ
Марко Джампаоло / соцмережі

Головний тренер Сампдорії Марко Джампаоло очолить Мілан.

Мілан домовився з наставником Сампдорії Марко Джампаоло. За інформацією Calcio Mercato, фахівець підпише контракт за схемою 2+1. Його зарплата буде 2 млн євро на рік.

"Ні темпу, ні якості", – легенда Мілана Костакурта знищив Ліверпуль за фінальну гру Ліги чемпіонів

Окрім цього, як повідомляє джерело, "россонері" будуть змушені виплатити компенсацію Сампдорії. У сезоні 2018/19 генуезці фінішували на 9 позиції в турнірній таблиці Серії А.

Мілан посів 5 сходинці і змушений задовольнитись місцем у груповому етапі Ліги Європи.

Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19

blog_ava
Зозуля запропонував радикальний законопроект у Верховну Раду
06:30
5814
Теги
Італія Трансфери Марко Джампаоло Марко Джампаоло Трансфери Мілана Трансфери Чемпіонату Італії Мілан Мілан Сампдорія Сампдорія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
54
хв
Нідерланди
21:45
Англія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук