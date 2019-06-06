Мілан узгодив контракт з Джампаоло, – ЗМІ

Головний тренер Сампдорії Марко Джампаоло очолить Мілан.

Мілан домовився з наставником Сампдорії Марко Джампаоло. За інформацією Calcio Mercato, фахівець підпише контракт за схемою 2+1. Його зарплата буде 2 млн євро на рік.

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Окрім цього, як повідомляє джерело, "россонері" будуть змушені виплатити компенсацію Сампдорії. У сезоні 2018/19 генуезці фінішували на 9 позиції в турнірній таблиці Серії А.

Мілан посів 5 сходинці і змушений задовольнитись місцем у груповому етапі Ліги Європи.

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