"Россонері" оголосили про партнерство з компанією Wefox – одним із лідерів на європейському ринку страхування.

Назва Wefox відтепер розміщена на задній частині ігрової футболки Мілана. В екіпіруванні зі згадкою нового спонсора гравці "россонері" вийдуть вже на матч проти Удінезе, який відбудеться 25 лютого. Про це інформує офіційний сайт клубу.

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Вперше в історії Мілана клуб розмістить назву спонсора на тильній стороні форми, під ігровим номером. Логотип Wefox буде на футболці "россонері" в усіх матчах Серії А, Кубка Італії та товариських поєдинках. Також німецька компанія стала офіційним страховим партнером Мілана.

Нагадаємо, після 26-ти турів команда Стефано Піолі лідирує в чемпіонаті Італії, але Інтер, який відстає на 2 очки, має гру в запасі.

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