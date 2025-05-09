Мілан зустрівся із Болоньєю в матчі 36-го туру Серії А, в якому мало визначитись, чи зможуть "россонері" розраховувати на єврокубки в наступному сезоні.

Перед початком 36-го туру Мілан мав ще примарні шанси потрапити хоча б до єврокубків – для цього треба було обіграти Болонью, яка претендує на зону Ліги чемпіонів та розраховувати на втрати очок інших конкурентів.

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Старт гри вийшов невдалим для "россонері". Уже на 8-й хвилині Томорі головою врізався у Домінгеса. Лікарі надали допомогу, але через кілька хвилин Фікайо сів на газон і попросив заміну, поступившись місцем на полі Маліку Чау. А моментів було небагато. Пулішіч спробував прорватись крізь центр, але його удар низом у підкаті заблокував Лікоянніс. А постріл Бенджаміна Домінгеса з-за меж штрафного вийшов куди небезпечнішим – Меньян врятував від підступного удару, який пірнав у кут.

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На цьому небезпека в першому таймі, можна сказати, завершилась. А друга половина не встигла розпочатись, як Болонья повела в рахунку. Де Сільвестрі видав довгу передачу з власної половини, Даллінга головою прокинув на Орсоліні, а той змістився з правого флангу в центр, хитнув Павловіча і пробив у дальній кут – 0:1!

Мілан активізувався після цього, однак до справжньої небезпеки справа не доходила. Тео Ернандес прострілив, а після того, як його спробу заблокували, підхопив м'яч і пробив – сейв Скорупскі! Хіменес претендував на пенальті після падіння в боротьбі з Лукумі, але суддя пенальті не призначив (хоча підстави були).

Чуквуезе замінив Алехандро Хіменеса, а вже через 7 хвилин організував гол. Саму розігнав атаку, його пас ніби перехопили, але він відскочив до Пулішіча, який в падінні зумів переправити на вільного Сантьяго Хіменеса. Мексиканець пробив поміж ніг воротарю – 1:1!

Хіменес оформив дубль уже через 2 хвилини, але гол справедливо не зарахували через гігантський офсайд. Але на 79-й хвилині Мілан повів у рахунку. Чуквуезе прийняв м'яч на лівому фланзі, знайшов точним пасом Фелікса, його удар заблокували. Пулішіч на високій швидкості підхопив снаряд, і першим дотиком пробив у кут – 2:1!

Тепер уже Болонья почала більше атакувати, адже шанси потрапити до Ліги чемпіонів за підсумками сезону погіршились. Меньян врятував після удару в ближній кут Камб'ягі. Мілан скористався тим, що Болонья пішла вперед: стрімку контратаку розігнав Чуквуезе, знайшов у штрафному вільного Сантьяго Хіменеса, який на замаху прибрав захисника і забив ударом в дальній кут – 3:1!

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