У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії Мілан лише в післяматчевій серії одинадцятиметрових дотиснув Торіно.

Італія, Кубок Італії, 1/8 фіналу

Мілан – Торіно – 0:0 (пенальті – 5:4)

Мілан розпочав перемовини з Челсі щодо оборонця – Лемпард дав "зелене світло"

Господарі вийшли на протистояння з туринцями у напіврезервному складі. Як наслідок, легкої прогулянки для "россонері" не вийшло. Підопічні Піолі хоч і контролювали хід поєдинку, але ніяк не могли довести справу до завершального удару. Бракувало акцентів у ключові моменти й Торіно. Зрештою, безгольові 120 хвилин перейшли до лотереї 11-метрових.

Перші 6 ударів обидві команди виконали на "відмінно" – жоден із пенальтистів не залишив шансів голкіперам. Проте, четвертий удар "биків" у виконанні Рінкона був невдалим, і Тетерушану зміг його парирувати. Воротар Торіно Мілінковіч-Савіч спробував дезорієнтувати суперника своїм потужним пострілом під час п'ятої спроби (влучно). Проте, Чалханоглу не схибив у вирішальну мить, подарувавши міланцям путівку до 1/4 фіналу.

У чвертьфіналі "россонері" зустрінуться з переможцем пари Фіорентина – Інтер. "Фіалки" приймуть сусідів Мілана в середу, 13 січня.

Почеттіно за крок від першого трофею, шанс МЮ на лідерство в АПЛ, старт Реала і Барси в Суперкубку – топ-матчі мідвіку