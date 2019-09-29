Мілан у меншості поступився Фіорентині, Лечче не зупинив Рому, Лаціо розгромив Дженоа: 6-й тур Серії А, матчі неділі

Відбулись чергові поєдинки 6-го туру Серії А. Звіт матчів читайте на Футбол 24.

Чемпіонат Італії 2019/20, 6-й тур

Наполі – Брешія – 2:1

Голи: Мертенс, 13, Манолас, 45+5 – Балотеллі, 67

Лаціо – Дженоа – 3:0

Голи: Мілінковіч-Савіч, 7, Раду, 40, Кайседо, 59, Іммобіле, 78

Лечче – Рома – 0:1

Гол: Джеко, 56

Удінезе – Болонья – 1:0

Гол: Окака, 27

Вилучення: Соріано, 90+6 (Б)

Кальярі – Верона – 1:1

Голи: Педро Жоау, 29 – Фараоні, 66

Мілан – Фіорентина – 1:3

Голи: Леау, 80 – Пульгар, 14 (пен), Кастровіллі, 66, Рібері, 78

Вилучення: Мусаккіо, 55

У Неаполь завітали гості з Брешії. Господарі не зволікали й уже на 13-й хвилині Мертенс після скидки Кальєхона відкрив рахунок у зустрічі. Ще до перерви неаполітанці подвоїли власну перевагу – довга подача з кутового знайшла Максімовіча, той продовжив головою на Маноласа, а останній переправив сферу у ворота. По перерві гості зуміли відіграти один м'яч. Маріо Балотеллі після подачі з кутового від Тоналі головою точно поцілив у кут воріт – 2:1. Більше команди не забивали – перемога Наполі у підсумку.

Дебютний гол Балотеллі у відеоогляді матчу Наполі – Брешія – 2:1

Лаціо вдома приймав Дженоа. Римляни забили першими вже на 7-й хвилині – Мілінковіч-Савіч після пасу Іммобіле поклав м'яч точно у кут воріт. Ближче до кінця тайму Раду подвоїв перевагу господарів влучним пострілом з кута штрафного майданчика. У другому таймі Кайседо, який вийшов на заміну, довів рахунок до розгромного, перегравши голкіпера один на один. На 78-й до розгрому долучився й Іммобіле після сольного проходу Луїса Феліпе через пів поля. Легка перемога римлян – 4:0.

Лечче Євгена Шахова зустрічався вдома з Ромою. Євген розпочав поєдинок на лаві запасних. У першому таймі суперники мали кілька нагод, аби відзначитись, але жодна з них не стала успішною. По перерві Шахов замінив Манкозу, а Рома забила – Джеко з подачі Мхітаряна розстріляв ворота з близької відстані. На 80-й гості могли подвоювати перевагу й знімати питання щодо переможця завдяки пенальті, але його не зумів реалізувати Коларов. Зрештою, й одного забитого м'яча Ромі вистачило для перемоги – 0:1.

У паралельному матчі Болонья приїхала у гості до Удінезе. Господарі відкрили рахунок у середині першого тайму влучним пострілом Окаки після подачі Ларсена. У другій половині зустрічі гра проходила на рівних, але гострих моментів відверто бракувало у обох сторін, тож матч так і закінчився – 1:0 на користь Удінезе.

У іншому поєдинку неділі Кальярі приймав удома Верону. Господарі вийшли уперед на 26-й хвилині – Педро Жоау ледь доторкнувся до м'яча після подачі з флангу, але таки переправив сферу у ворота. По перерві гості зрівняли рахунок – Фараоні скористався помилкою захисника й легко переграв голкіпера. Більше команди не забивали – нічия 1:1.

Мілан до домашнього матчу проти Фіорентини підходив, м'яко кажучи, не у найкращій формі. Дві поспіль поразки, 6 очок після 5 турів та 15 місце у турнірній таблиці – Джампаоло, можливо, дограє свої останні матчі на чолі "россонері", якщо ситуація хоч трохи не поліпшиться.

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Перший тайм був за гостями. Спершу класний удар К'єзи у нижній кут потягнув голкіпер, а згодом Беннасер порушив правила у штрафному майданчику й арбітр вказав на позначку – пенальті. Ерік Пульгар без проблем впорався з цим завданням та вивів свою команду уперед – 0:1. На 28-й хвилині К'єза забив, але вже за мить гол було скасовано через офсайд. Зрештою, за мінімальної переваги "фіалок" команди й пішли на перерву.

У другому таймі міланці, здавалось, й зовсім позбавили себе шансів на успіх у звітному поєдинку. Матео Мусаккіо грубо порушив правила проти Франка Рібері, спочатку отримавши від арбітра жовту картку, однак після допомоги відеоасистента той змінив своє рішення – пряма червона картка! Гості активізувались й другий гол назрівав. Зрештою, так і сталось – міланці втратили м'яч у центрі поля, "фіалки" розігнали контратаку, у якій Кастровіллі зіграв на добиванні й переграв Доннарумму – 0:2. На 70-й К'єза міг доводити рахунок до розгрому з пенальті, але голкіпер подарував маленьку надію "россонері", відбивши його удар. Утім, неминуче таки сталось дещо згодом, коли Рібері забив з гри – К'єза реабілітувався за незабитий пенальті й видав філігранний пас на Франка, а той класно пробив у протихід голкіперу. За дві хвилини потому дивом, не інакше, господарі зуміли відіграти один гол. Леау у стилі Мессі підхопив сферу поблизу штрафного, обійшов 4-х захисників та покотив у дальній кут воріт! 1:3. Якби цей гол стався на кілька хвилин раніше, можливо, Мілан і зумів зачепитись за очки, але до фінального свистка рахунок більше не змінювався.

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