Стефано Піолі довелося добряче подумати над планом на звітну гру. Кілька лідерів потрапили до лазарету, Калабрія і Тоналі відновилися лише напередодні. Італійська преса навіть прогнозувала зміну тактичної схеми, але наставник Мілана резонно зауважив, що у команди немає достатньо часу, аби настільки радикально ризикувати. Відтак, шанс отримали дублери Меньяна й Ернандеса – Тетерушану та Бало-Туре.

Рома з шикарним голом Дибали вперше за понад 10 матчів обіграла Інтер – "вовки" повернулися в зону Ліги чемпіонів

Зате повернувся після дискваліфікації Рафаель Леау. З португальцем атака "россонері" стає у кілька разів небезпечнішою. Ось і сьогодні вінгер без зайвих прелюдій взявся тероризувати оборону суперника. Після його передачі Жиру пробивав п'ятою, згодом Леау сам міг забивати (не переграв кіпера з кількох метрів), а ще створив момент для Салемакерса. Алексіс, до речі, в останній момент потрапив у склад через травму Мессіаса. Бельгієць був одним із найактивніших на полі, але зумів відіграти лише півгодини. Чергове ушкодження. Ще до перерви його сумну долю повторили Калабрія та Грассі.

Якщо абстрагуватися від фестивалю вимушених замін, то перший тайм собі в актив повинен занести Мілан. Гості створили значно більше моментів і щонайменше заслуговували на те, аби відкрити рахунок. Емполі мусить дякувати Гульєрмо Вікаріо. Цей друг України здійснив кілька карколомних сейвів. Вочевидь, Паоало Дзанетті під час перерви зумів пояснити своїм підопічним, що не так. Адже на самому початку другої половини тосканці ледь не забили. Удару Развана Маріна зовсім трішки забракло точності.

"Россонері" зберегти свою атакувальну активність не змогли. Леау "розчинився" на полі. Доводилося сподіватися лише на стандарти. Під час одного зі штрафних Жиру пробив у поперечину, під час іншого – лише дивовижна реакція Вікаріо вкотре врятувала Емполі. У Стефано Піолі було обмаль шансів вплинути на гру, адже два слоти для замін були використані ще в першому таймі. І добре, що фахівець не поспішав. На 72-й хвилині травмувався ще й К'яєр. У цій ситуації Піолі вирішив використати вже усі свої заміни і вгадав із джокером.

Мілан забив завдяки хитрощам. Леау відкрився у глибокому офсайді, але його не фіксують, якщо гравець отримує м'яч після вкидання ауту. Рафаель майстерно скористався перевагою – стягнув на себе кілька захисників і відпасував Ребічу на порожні ворота. Хорват не підвів. У компенсований час Емполі заробив штрафний. Байрамі зумів упіймати Тетерушану на помилці, зрівнявши рахунок.

Наполі впевнено здолав Торіно і закріпився на вершині Серії А – безпрограшна смуга партенопейців сягнула семи матчів

Проте Фортуна сьогодні була на боці гостей. Ледь не відразу "россонері" забили вдруге. Леау просто закинув у штрафний. Там Круніч скинув на Бало-Туре і сенегалець забив. Перший гол у дорослій кар'єрі дублера Тео Ернандеса! Але й це ще було не все. Емполі нарвався на контратаку. Ребіч закинув на Леау, який поставив ефектну крапку. "Россонері" вкотре проявили характер і зуміли витягнути матч, який складався несприятливо. Ця перемога допомогла Мілану набрати 17 очок і наздогнати на другому місці Аталанту, яка свій матч проведе завтра. Емполі поки залишається на 14-й сходинці.