Мілан цікавиться хавбеком Ліверпуля – в плани "россонері" може втрутитися Індзагі

На радари "россонері" потрапив півзахисник Ліверпуля Марко Груїч, повідомляє Tuttomercato.

Браїм Діас близький до переходу в Мілан, – журналіст

Мілан встановив перші контакти з чемпіонами Англії, однак Беневенто вже зробив пропозицію щодо оренди гравця з правом викупу. Цікаво, що новачка Серії А очолює легенда міланців – Філіппо Індзагі. Доля Груїча повинна вирішитися в найближчі дні.

Додамо, що контракт серба з Ліверпулем розрахований до літа 2023-го, ціна за Transfermarkt – 14,5 млн євро. Останні два сезони хавбек провів у Герті на правах оренди.

Суперпіппо тепер супертренер: Індзагі пише історію з "відьмами" – його Беневенто б'є рекорди і вже перевершив Ювентус