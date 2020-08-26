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Мілан цікавиться хавбеком Ліверпуля – в плани "россонері" може втрутитися Індзагі

20:18 - Читать на русском
Мілан цікавиться хавбеком Ліверпуля – в плани "россонері" може втрутитися Індзагі
Вейналдум і Груїч / Getty Images

Мілан готує підсилення центральної ланки в поточне трансферне вікно.

На радари "россонері" потрапив півзахисник Ліверпуля Марко Груїч, повідомляє Tuttomercato.

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Мілан встановив перші контакти з чемпіонами Англії, однак Беневенто вже зробив пропозицію щодо оренди гравця з правом викупу. Цікаво, що новачка Серії А очолює легенда міланців – Філіппо Індзагі. Доля Груїча повинна вирішитися в найближчі дні.

Додамо, що контракт серба з Ліверпулем розрахований до літа 2023-го, ціна за Transfermarkt – 14,5 млн євро. Останні два сезони хавбек провів у Герті на правах оренди.

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Теги
Італія Трансфери Марко Марко Груїч Беневенто Беневенто Філіппо Філіппо Індзагі Ліверпуль Ліверпуль Мілан Мілан
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