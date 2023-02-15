Мілан обіграв Тоттенхем в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Мілан дуже швидко відкрив рахунок у зустрічі: Тео Ернандес прорвався лівим флангом та пробив по воротах, Браїм Діас зіграв на добиванні, але переправити м'яч у ворота вдалось лише з другої спроби. Тоттенхем мав моменти в основному після стандартних положень.

Мілан втримав перемогу над Тоттенхемом, помстившись за поразку 12-річної давнини

Вбивча нагода була у зіркового дуету "шпор". Хин Мін Сон втік від захисника, але не зміг переграти Тетерушану, а добивання Кейна прийняла на себе поперечка. Наприкінці гри Мілан ледь не подвоїв перевагу, але удар Де Кетеларе головою в останню мить перехопив Перішіч.