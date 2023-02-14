Мілан приймає Тоттенхем в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Мілан – Тоттенхем розпочнеться о 22:00. Плей-офф Ліги чемпіонів повертається на Сан-Сіро після 9-річної перерви. Дивитися гру наживо можна на медіа-сервісі MEGOGO. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Стартові склади на матч Мілан – Тоттенхем:

Мілан: Тетерушану – Калюлю, Чау, К'яєр – Салемакерс, Круніч, Тоналі, Тео – Діас, Жиру, Леау

Тоттенхем: Форстер – Емерсон, Ромеро, Даєр, Лангле, Перішіч – Скіпп, Сарр, Кулусевскі – Сон, Кейн

Варто зауважити, що востаннє команди зустрічалися у офіційному матчі в 2011 році. Цікаво, що це також була 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч у Мілані завершився мінімальною перемогою гостей, а у Лондоні все завершилося "сухою" нічиєю.