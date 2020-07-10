Мілан торгує захисника Селтіка – за партнера Шведа просять чималу суму

Талановитий норвезький велетень потрапив на радари міланського клубу.

Норвезький захисник Селтіка Крістоффер Айєр зацікавив Мілан, повідомляє видання The Scottish Sun.

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Центральний оборонець вражає своїми антропометричними даними – зріст 22-річного гравця 197 сантиметрів. За інформацією джерела, італійський клуб вже давно стежить за виступами футболіста і тепер обговорює варіант з його купівлею – "россонері" вже зв'язалися з агентами норвежця.

Нагадаємо, Айєр перейшов у Селтік з норвезького Старта у 2016 році за 600 тисяч євро. Відігравши рік в оренді у Кілмарноці він зумів закріпитися в основному складі "кельтів" і провів у поточному сезоні 49 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі. Його контракт з Селтіком спливає 31 травня 2022 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 2,7 мільйона євро, однак шотландський клуб править за гравця 20 млн євро.

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