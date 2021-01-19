Захисник Барселони Фірпо Хуніор потрапив на радари двох клубів – з Італії та Англії.

Оборонець "блаугранас" може покинути клуб вже зовсім скоро. Мілан та Вест Хем будуть змагатись за Фірпо з Наполі, який нещодавно теж виявив бажання підписати гравця.

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Як повідомляє ESPN, італійський гранд розглядає Хуніора у якості заміни Тео Ернандесу та вже цікавився можливістю оренди домініканця. Про вид інтересу клубу Андрія Ярмоленка не повідомляється. Барселона ж не перешкоджатиме трансферу та охоче продасть гравця.

Сам 24-річний захисник має бажання покинути каталонців, адже не отримує вдосталь ігрової практики. У цьому сезоні він провів лише 351 хвилину у всіх турнірах та віддав один гольовий пас.

До слова, Фірпо Хуніор перебрався у Барселону з Бетіса понад рік тому, але, на жаль, так і не зумів стати основним гравцем.

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