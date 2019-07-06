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Мілан та Ліверпуль не можуть зійтись в ціні на Ловрена

6 липня 18:21 441 Читать на русском
Мілан та Ліверпуль не можуть зійтись в ціні на Ловрена
Деян Ловрен / Ліверпуль

Мілан та Ліверпуль не можуть домовитись про трансфер захисника мерсисайдців Деяна Ловрена.

Італійський клуб пропонує 15 мільйонів євро за 30-річного хорватського захисника, хоча Ліверпуль вимагає 25 мільйонів євро, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Мілан може попрощатись з Доннаруммою для підписання Ловрена та Крамаріча

Також проблемою є заробітня плата Ловрена, яка складає 4,5 мільйона євро, хоча нові власники Мілана встановили максимальний річний гонорар у розмірі 2,5 мільйонів.

Хорват у сезоні 2018/19 зіграв лише 13 поєдинків в АПЛ і не був основним у команді Юргена Клоппа, через що готовий змінити клубну прописку.

Тео Ернандес офіційно став гравцем Мілана

Мілан у минулому сезоні посів 5 позицію в турнірній таблиці Серії А, але був виключений з розіграшу Ліги Європи через порушення фінансового фейр-плей.

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