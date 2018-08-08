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Мілан та Челсі узгодили суму викупу за Бакайоко

17:20 391 Читать на русском
Мілан та Челсі узгодили суму викупу за Бакайоко
Тьємуе Бакайоко / Фото: Sky Sports

Мілан орендує хавбека Челсі Тьємуе Бакайоко з правом викупу за 30-35 млн євро.

Хавбек Челсі Тьємуе Бакайоко все ближчий до того, аби продовжити кар'єру на Сан-Сіро.

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Клуби узгодили оренду футболіста, а сума викупу француза складе 30-35 млн євро, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Нагадаємо, Бакайоко прийшов у Челсі перед сезоном 2017/18, протягом якого взяв участь у 29 матчах, забив 2 гола та віддав 2 результативні передачі.

Фанати Челсі часто критикували француза за невдалу гру.

Теги
Англія Трансфери Челсі Трансфери Мілана Тьємуе Бакайоко Тьємуе Бакайоко Челсі Челсі Мілан Мілан
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