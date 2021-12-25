Півзахисник Лілля Ренату Санчеш може отримати ще один шанс заграти на найвищому рівні.

Португальський вундеркінд зумів реанімувати свою кар'єру в складі Лілля, з яким минулого сезону став чемпіоном Франції.

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Тепер Санчеш готовий зробити наступний крок у своїй кар'єрі. За ситуацією стежать Мілан та Арсенал. Якщо Ренату вирішить покинути Лілль, обидва клуби готові зробити пропозицію щодо трансферу, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Нагадаємо, Ренату Санчеш змусив про себе говорити у ранньому віці. У складі збірної Португалії він тріумфував на Євро-2016, ставши наймолодшим переможцем за всю історію чемпіонатів Європи. Після турніру він змінив Бенфіку на Баварію, але в Мюнхені закріпитися не зміг.

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