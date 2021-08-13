Колишній півзахисник збірної Італії Антоніо Кандрева отримав шанс повернутися до Мілана. Щоправда, доведеться захищати інші кольори.

Ветеран, який відбігав 4 сезони в Інтері, може підсилити "россонері", повідомляє La Repubblica.

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Мілан готує офіційну пропозицію щодо трансферу Кандреви. Сампдорія не хотіла б втрачати досвідченого хавбека. Проте, якщо генуезцям надійде прийнятна пропозиція, то боси "блучерк'яті" готові вести перемовини.

У сезоні 2020/21 Антоніо Кандрева провів 35 матчів у Серії А, в яких забив 5 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

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