Мілан став претендентом на екс-хавбека Інтера
Колишній півзахисник збірної Італії Антоніо Кандрева отримав шанс повернутися до Мілана. Щоправда, доведеться захищати інші кольори.
Ветеран, який відбігав 4 сезони в Інтері, може підсилити "россонері", повідомляє La Repubblica.
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Мілан готує офіційну пропозицію щодо трансферу Кандреви. Сампдорія не хотіла б втрачати досвідченого хавбека. Проте, якщо генуезцям надійде прийнятна пропозиція, то боси "блучерк'яті" готові вести перемовини.
У сезоні 2020/21 Антоніо Кандрева провів 35 матчів у Серії А, в яких забив 5 м'ячів і віддав 8 результативних передач.
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