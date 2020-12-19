Форвард Аталанти Алехандро Папу Гомес може змінити команду вже у зимове трансферне вікно.

"Россонері" виграють конкуренцію за Гомеса в Інтера на фоні чуток щодо можливого відходу аргентинця із Аталанти, стверджує Football-Italia.

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Мілан має неочевидний козир – захисник Маттія Кальдара належить міланцям і виступає у складі Аталанти, а тому може стати частиною трансферу Гомеса вже у січні 2021 року.

До слова, аргентинець провів 15 матчів у складі бергамасків у поточному сезоні, записавши до свого активу 5 голів та 4 асисти.

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