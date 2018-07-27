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Мілан спростував інформацію про переговори з Конте

14:00 559 Читать на русском
Мілан спростував інформацію про переговори з Конте
Леонардо / фото із соцмереж

Технічний директор Мілана Леонардо спростував інформацію про можливе призначення Антоніо Конте  головним тренером команди.

"Гаттузо продовжить тренувати Мілан. Ми з керівництвом не обговорювали інші кандидатури. Коли знамениті тренери вільні, то завжди з'являються різні чутки. Але ніхто з Мілана не розмовляв з Конте.

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Гаттузо був першим, кого підтвердило нове керівництво. Його відхід навіть не обговорювалося. Гаттузо виріс як тренер, він істинний "міланіста". Так що будемо виходити з цього", – цитує Леонардо Football Italia.

Раніше повідомлялося, що Мілан домовився з Конте, але тренер поки не може владнати контрактні питання з Челсі.

Теги
Італія Антоніо Конте Антоніо Конте Леонардо Араужо Леонардо Араужо Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Мілан Мілан
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