Мілан спробує домовитися з Реалом про оренду Йовіча

Італійський Мілан планує підсилити свою лінію атаки форвардом Реала Лукою Йовічем.

"Россонері" шукають гравця, який би міг виправити катастрофічну результативність команди в поточному сезоні – 16 голів у 17 матчах Серії А. Керівництво італійського клубу спробує домовитися з Реалом щодо оренди Луки Йовіча, інформує Calciomercato.

Реал може віддати Йовіча в оренду вже в січні

Гравець збірної Сербії перейшов у Реал влітку цього року з німецького Айнтрахта, але не зміг завоювати місце в основі "вершкових". Йовіч зіграв у поточному сезоні 12 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Раніше з'являлася інформація, що у послугах серба зацікавлений Вест Хем.

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