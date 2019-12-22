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Мілан спробує домовитися з Реалом про оренду Йовіча

22:38 75 Читать на русском
Мілан спробує домовитися з Реалом про оренду Йовіча
Лука Йовіч / Sports Mole

Італійський Мілан планує підсилити свою лінію атаки форвардом Реала Лукою Йовічем.

"Россонері" шукають гравця, який би міг виправити катастрофічну результативність команди в поточному сезоні – 16 голів у 17 матчах Серії А. Керівництво італійського клубу спробує домовитися з Реалом щодо оренди Луки Йовіча, інформує Calciomercato.

Реал може віддати Йовіча в оренду вже в січні

Гравець збірної Сербії перейшов у Реал влітку цього року з німецького Айнтрахта, але не зміг завоювати місце в основі "вершкових". Йовіч зіграв у поточному сезоні 12 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Раніше з'являлася інформація, що у послугах серба зацікавлений Вест Хем.

Йовіч після переходу в Реал покинув свою наречену з немовлям заради спокусливої моделі

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