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Мілан стежить за кривдником Маріуполя, – ЗМІ

10:24 240 Читать на русском
Мілан стежить за кривдником Маріуполя, – ЗМІ
Майрон Боаду / ProShots

Нападник нідерландського АЗ Алкмаар потрапив до сфери зацікавлень італійського Мілана.

"Россонері" уважно стежать за прогресом 19-річного форварда, повідомляє Calciomercato.

Мілан підтвердив, що кілька гравців команди здали позитивний тест на коронавірус

Мілан готовий підписати Боаду, але не готовий прийняти умови АЗ. Алкмаарці прагнуть отримати за свою юну зірку мінімум 25 млн євро. Чинний контракт нападника з АЗ розрахований до літа 2023 року. Раніше інтерес до нього проявляла іспанська Барселона, яка екстрено шукала підсилення у лінію нападу.

У нинішньому сезоні Майрон Боаду провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 20 м'ячів і віддав 13 результативних передач. Він може зіграти на позиції центрфорварда, а також лівого вінгера.

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Теги
Італія Мілан Мілан Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Мілана Майрон Боаду Майрон Боаду АЗ АЗ
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