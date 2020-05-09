Мілан стежить за кривдником Маріуполя, – ЗМІ

Нападник нідерландського АЗ Алкмаар потрапив до сфери зацікавлень італійського Мілана.

"Россонері" уважно стежать за прогресом 19-річного форварда, повідомляє Calciomercato.

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Мілан готовий підписати Боаду, але не готовий прийняти умови АЗ. Алкмаарці прагнуть отримати за свою юну зірку мінімум 25 млн євро. Чинний контракт нападника з АЗ розрахований до літа 2023 року. Раніше інтерес до нього проявляла іспанська Барселона, яка екстрено шукала підсилення у лінію нападу.

У нинішньому сезоні Майрон Боаду провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 20 м'ячів і віддав 13 результативних передач. Він може зіграти на позиції центрфорварда, а також лівого вінгера.

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