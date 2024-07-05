Мілан серйозно зацікавлений у придбанні форварда Атлетіко – журналіст розкрив деталі ймовірної угоди
Мілан має серйозні наміри щодо підписання форварда Атлетіко Альваро Морати.
Мілан запропонував форварду Атлетіко Альваро Мораті трирічний контракт, повідомляє журналіст Rudy Galetti.
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Мораті запропонували зарплату в розмірі 5 мільйонів євро за сезон. Крім того, "россонері" готові виплатити клаусулу гравця, яка становить 13 мільйонів євро. Таким чином, для завершення трансферу залишається лише отримати згоду самого футболіста.
Нещодавно повідомлялося, що Альваро хоче залишитися в Атлетіко, проте "россонері" давно цікавляться гравцем і роблять все, щоб здійснити трансфер. Наразі Альваро зосереджений на Євро-2024, але після турніру йому доведеться вирішувати, чи залишитися в Атлетіко, чи розглянути інші варіанти, включаючи Мілан.
До слова, минулого сезону 31-річний іспанець зіграв за Атлетіко 48 матчів, забив 21 гол та віддав 5 асистів16. Transfermarkt оцінює гравця у 16 мільйонів євро.