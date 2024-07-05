Мілан запропонував форварду Атлетіко Альваро Мораті трирічний контракт, повідомляє журналіст Rudy Galetti.

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Мораті запропонували зарплату в розмірі 5 мільйонів євро за сезон. Крім того, "россонері" готові виплатити клаусулу гравця, яка становить 13 мільйонів євро. Таким чином, для завершення трансферу залишається лише отримати згоду самого футболіста.

Нещодавно повідомлялося, що Альваро хоче залишитися в Атлетіко, проте "россонері" давно цікавляться гравцем і роблять все, щоб здійснити трансфер. Наразі Альваро зосереджений на Євро-2024, але після турніру йому доведеться вирішувати, чи залишитися в Атлетіко, чи розглянути інші варіанти, включаючи Мілан.

До слова, минулого сезону 31-річний іспанець зіграв за Атлетіко 48 матчів, забив 21 гол та віддав 5 асистів16. Transfermarkt оцінює гравця у 16 мільйонів євро.

#ACMilan have put on the table a 3-y contract - with a salary set at ~€5m/season - for #Morata.



The are willing to trigger the release clause from #Atleti.



️ Now it's ONLY up to Alvaro: the club is pushing hard to convince him to embrace its project. pic.twitter.com/0CNMY8ZpwX — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 5, 2024

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