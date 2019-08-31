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Мілан розпочав перемовини з героєм Копа Амеріка – ним цікавився Шахтар

10:21 272 Читать на русском
Мілан розпочав перемовини з героєм Копа Амеріка – ним цікавився Шахтар
Евертон / Греміо

Мілан може придбати нападника Греміо Евертона ще цього літа.

Італійський клуб розпочав перемови з Греміо щодо трансферу нападника команди Евертона. Мілан пропонує 30 млн євро за форварда, проте бразильці хочуть отримати 35 млн євро плюс бонуси, повідомляє Gianlucadimarzio.com.

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Нагадаємо, влітку Евертон тріумфував на домашньому Копа Амеріка у складі збірної Бразилії. Форвард став найкращим бомбардиром турніру.

Після цього Евертона намагався підписати донецький Шахтар, проте Греміо відмовив "гірникам" у трансфері свого лідера.

До слова, у поточному сезоні в активі 23-річного гравця 22 матчі за бразильську команду в усіх турнірах, де Евертон забив 8 голів та віддав 1 результативну передачу.

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