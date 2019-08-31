Мілан розпочав перемовини з героєм Копа Амеріка – ним цікавився Шахтар

Мілан може придбати нападника Греміо Евертона ще цього літа.

Італійський клуб розпочав перемови з Греміо щодо трансферу нападника команди Евертона. Мілан пропонує 30 млн євро за форварда, проте бразильці хочуть отримати 35 млн євро плюс бонуси, повідомляє Gianlucadimarzio.com.

Мілан приготував Ювентусу кругленьку суму за Деміраля

Нагадаємо, влітку Евертон тріумфував на домашньому Копа Амеріка у складі збірної Бразилії. Форвард став найкращим бомбардиром турніру.

Після цього Евертона намагався підписати донецький Шахтар, проте Греміо відмовив "гірникам" у трансфері свого лідера.

До слова, у поточному сезоні в активі 23-річного гравця 22 матчі за бразильську команду в усіх турнірах, де Евертон забив 8 голів та віддав 1 результативну передачу.

Евертон – головна зірка Бразилії на Копа Амеріка-2019, який змусив забути про Неймара: він міг переїхати в Україну