Мілан розпочав переговори щодо трансферу Депая

Нападник Ліона та збірної Нідерландів Мемфіс Депай може опинитися в чемпіонаті Італії.

Мілан веде переговори з Депаєм і вже повідомив про це Ліону. Мальдіні і Газідіс готують першу пропозицію в розмірі 20 млн євро плюс відсоток від можливого перепродажу гравця, повідомляє Tuttomercatoweb.

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Раніше повідомлялося, що Депай не прийняв пропозицію Ліона щодо нового контракту, а непотрапляння клубу в єврокубки через дострокове завершення чемпіонату Франції може змусити його змінити команду. До слова, у сезоні-2019/20 Депай забив 14 голів і віддав 2 результативні передачі в 18 матчах за Ліон.

Президент французів Жан-Мішель Ола планував отримати від продажу свого лідера щонайменше 50 млн. Однак контракт Депая завершується всього через рік, нова угода не підписана, а прибутків від єврокубків не буде, тому очікується, що функціонер може прийняти пропозицію "россонері".

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