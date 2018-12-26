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Мілан розписав нульову нічию з Фрозіноне: 18-й тур Серії А, матчі середи

15:25 89 Читать на русском
Мілан розписав нульову нічию з Фрозіноне: 18-й тур Серії А, матчі середи
Фрозіноне – Мілан – 0:0 / Frosinone Calcio

В рамках 18-го туру італійського чемпіонату Мілану не вдалося перемогти одного з аутсайдерів.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 18-й тур

Фрозіноне – Мілан – 0:0

Аталанта – Ювентус – початок о 16:00

Болонья – Лаціо – початок о 16:00

Кальярі – Дженоа – початок о 16:00

Сампдорія – К'єво – початок о 16:00

Фіорнетина – Парма – початок о 16:00

Рома – Сассуоло – початок о 19:00

СПАЛ – Удінезе – початок о 19:00

Торіно – Емполі – початок о 19:00

Матч проти одного з аутсайдерів давався Мілану важко. У першому таймі Доннарумма виконав кілька красивих сейвів, а на 37-й лише перегляд відеоповтору не дав Фрозіноне вийти уперед. Втім, забити могли і гості – особливо на 18-й хвилині, коли Лаксальт влучив у штангу. У другому таймі серйозної небезпеки біля воріт один одного команди не створювали до останніх хвилин, а ті шанси, які отримали Ігуаїн та Чано, реалізовані не були. Зрештою, матч завершився без голів.

Таким чином, Мілан набрав 28 очок та залишився на п'ятій сходинці. Фрозіноне, маючи у активі 10 залікових балів, продовжив перебування на передостанній позиції.

Італія18 турКомунале Матуза (Фрозіноне)

Фрозіноне - Мілан: Середа 26 грудня 2018

Фрозіноне
Матч завершено
0 : 0
Мілан
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Фрозіноне - Мілан Італія Фрозіноне Фрозіноне Мілан Мілан Емполі Емполі Торіно Торіно Торіно - Емполі Удінезе Удінезе СПАЛ - Удінезе СПАЛ СПАЛ Сассуоло Сассуоло Рома - Сассуоло Рома Рома Парма Парма Фіорентина - Парма Фіорентина Фіорентина К'єво К'єво Сампдорія - К'єво Сампдорія Сампдорія Дженоа Дженоа Кальярі - Дженоа Кальярі Кальярі Лаціо Лаціо Болонья - Лаціо Болонья Болонья Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Аталанта - Ювентус
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