Мілан влітку вирішив попрощатися з Тео Ернандесом, у якого останнім часом були непрості взаємини з керівництвом клубу.

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Як повідомляє Фабріціо Романо, "россонері" домовилися про трансфер 27-річного француза з Аль-Хілялем. Мілан отримає від саудівського клубу 25 мільйонів євро. Очікується, що Тео підпише контракт найближчими днями.

До слова, Ернандес виступав за Мілан з 2019 року. Загалом він відіграв за "россонері" у 262 матчах, в яких забив 34 голи та віддав 45 асистів. З клубом француз здобув титул чемпіона Італії у сезоні 2021/22.

Тео Ернандес регулярно викликається до збірної Франції. У складі національної команди він став віце-чемпіоном світу у 2022 році, а також вигравав Лігу націй.

Варто зауважити, що Мілан цікавився Олександром Зінченком з Арсенала. З відходом француза перемовини з українцем можуть отримати новий розвиток.

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