Мілан та Удінезе зустрілись у поєдинку 32-го туру Серії А, який відбувся 11 квітня 2025 року. Результат та огляд зустрічі читайте на "Футбол 24".

Удінезе та Мілан відкрили програму 32-го туру Серії А. "Россонері" востаннє перемагали 15 березня – тоді вдалось мінімально здолати Комо. Вже на початку Рейндерс ледь не відкрив рахунок у грі, але Окойє перевів м'яч на кутовий. Удінезе відповів ближче до кінцівки першого тайму: Ехізібуе не зміг переграти Меньяна під час виходу віч-на-віч, а Лукка претендував на пенальті, але суддя не помітив порушення в епізоді.

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На 42-й хвилині Мілан повів у рахунку. Вийшло все просто: Фофана змістився з правого флангу до штрафного та помітив вільного Леау на лінії штрафного рівно по центру воріт. Удар в дотик – м'яч влетів у дев'ятку воріт Удінезе, 0:1! А перед перервою "россонері" подвоїли перевагу: Пулішіч навісив з кутового, а Павловіч замкнув головою – 0:2!

У другому таймі було значно менше моментів. Але запам'ятався він моторошною травмою Меньяна, який зіштовхнувся з Хіменесом. Француз не зміг самостійно покинути поле, тому його забрали на ношах, замінивши на Спортьєлло.

Мілан був ближчий до третього гола і після перерви – Рейндерс обіграв суперника на фланзі, прорвався до штрафного та пробив, але трохи не докрутив. Однак "россонері" змогли довести перевагу до розгромної. Класна комбінація за участі Тео Ернандеса, Леау, Абрахама і знову Тео завершився голом француза. А на 81-й хвилині рахунок став 0:4. Швидка контратака, Абрахам шикарно вирізав з правого флангу на Леау, який вбіг у штрафний і замість удару віддав легенький навіс на Рейндерса, який буквально заніс м'яч у ворота.

В підсумку, Мілан набрав 51 очко, залишившись дев'ятим, але "россонері" все ще мають шанси на Лігу чемпіонів, – у третьої Аталанти 58 балів. Удінезе з 40 пунктами лишився одинадцятим.

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