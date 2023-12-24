Вихованець львівського футболу перебуває на Апеннінах з 2022 року. Останнім його клубом був Сассуоло, де він виступав у команді U-18, з яким навіть встиг виграти трофей у цій віковій категорії.

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Райлян був одним із лідерів Сассуоло, у 26 матчах забивши 11 голів та віддавши 7 асистів. Нещодавно він покинув клуб, але, вочевидь, отримає шанс на вищому рівні. За інформацією Legioners.ua, Ярослав опинився у сфері інтересів Мілана, Роми і Лаціо. Окрім представників Італії, за українцем стежить Марсель.

Варто зауважити, що на Батьківщині Ярослав Райлян виступав у академіях Карпат, львівського Руха та Мункача.

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