Мілан після міжнародної паузи ще не перемагав: поразка від Ювентуса та ПСЖ і нічия з Наполі. Попередні результати можна виправдати силою суперників, але сьогодні в гості до "нерадзуррі" приїхав скромний Удінезе.

Інтер на виїзді здолав Аталанту і закріпився на вершині Серії А – Лаутаро забив вже 12-й гол у сезоні

Мілан примудрився знову програти. Єдиний гол у матчі Удінезе забив з пенальті. Ебоселе пішов у дриблінг і змусив Адлі порушити правила, а Перейра спокійно реалізував 11-метровий.

Такий результат навіть не назвеш несправедливим. Гості атакували більше та краще. Той же Перейра змарнував два хороші шанси забити раніше. Жиру з передачі Леау спробував врятувати нічию, але не переграв воротаря.

Мілан з 22 очками залишився на третьому місці Серії А. Інтер відірвався вже на 6 балів. Удінезе перервав безвиграшну серію, набрав 10 пунктів і піднявся на 16 сходинку.