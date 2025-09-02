Мілан програв боротьбу за жертву чистки Гвардіоли – перейшов до принципового суперника
Захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі обрав для себе новий клуб.
Інтер орендував на один сезон швейцарського захисника Манчестер Сіті Мануеля Аканджі. Про це повідомляє офіційний сайт "нерадзуррі".
В угоді між клубами є опція викупу, яка стане обов'язковою при виконанні певних умов. Раніше була інформація, що Інтер заплатить 2 млн євро за оренду 30-річного швейцарця, а викуп обійдеться в 15 млн.
Мануель Аканджі приєднався до Манчестер Сіті у 2022 році. Загалом захисник зіграв за "містян" у 136 матчах, в яких забив п'ять голів та віддав три асисти. Швейцарець виграв з Манчестер Сіті низку трофеїв, включаючи Лігу чемпіонів.
Додамо, що Мілан теж претендував на Аканджі, але не зміг завершити угоду.
