Інтер орендував на один сезон швейцарського захисника Манчестер Сіті Мануеля Аканджі. Про це повідомляє офіційний сайт "нерадзуррі".

В угоді між клубами є опція викупу, яка стане обов'язковою при виконанні певних умов. Раніше була інформація, що Інтер заплатить 2 млн євро за оренду 30-річного швейцарця, а викуп обійдеться в 15 млн.

Мануель Аканджі приєднався до Манчестер Сіті у 2022 році. Загалом захисник зіграв за "містян" у 136 матчах, в яких забив п'ять голів та віддав три асисти. Швейцарець виграв з Манчестер Сіті низку трофеїв, включаючи Лігу чемпіонів.

Додамо, що Мілан теж претендував на Аканджі, але не зміг завершити угоду.

