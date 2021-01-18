Скандальний агент Міно Райола, який захищає інтереси Джанлуїджі Доннарумми, відхилив крайню пропозицію Мілана щодо продовження співпраці з 21-річним голкіпером, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Керівництво "россонері" за новою угодою готове платити Джіджі 7 млн євро на рік, але Райола вимагає для воротаря 10 млн. За інформацією джерела, останньою пропозицією Мілана буде контракт із зарплатою 8 млн на рік, тому агенту зі своїм підопічним доведеться робити доленосний вибір.

У нинішньому сезоні Серії А Доннарумм провів 16 матчів, в яких пропустив 16 м'ячів. Мілан наразі лідирує у турнірній таблиці.

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