Півзахисник Алексіс Салемакерс підписав новий контракт до 30 червня 2026 року, інформує офіційний сайт "россонері".

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Молодий бельгієць став ледь не головним відкриттям Мілана за останні сезони. У січні 2020-го його орендували у Андерлехта, а потім викупили за скромні 7 млн євро. Наразі Салемакерс провів за команду Піолі 64 матчі, в яких відзначився 4 голами та 10 асистами.

Нагадаємо, що "россонері" посідають другу сходинку чемпіонату, відстаючи від Наполі на 2 очки. В ЛЧ все значно гірше – поразки від Ліверпуля та Атлетіко.

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