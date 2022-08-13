Центральний захисник Фікайо Томорі ще на кілька років пов'язав своє майбутнє з чинними чемпіонами Італії.

24-річний англієць канадського походження продовжив контракт з Міланом. Нова угода розрахована до літа 2027 року, інформує пресслужба "россонері".

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За повідомленнями преси, зарплатня Томорі зросте до 3,5 мільйонів євро на рік. Фікайо виступав з січня 2021-го за міланців на правах оренди з Челсі, але минулого літа клуб без особливих роздумів скористався опцією викупу за майже 29 млн євро.

У сезоні 2021/22 центрбек став ключовою фігурою найкращої оборони Серії А (31 матч). З ним на полі Мілан 16 поєдинків завершив без пропущених м'ячів.

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