Тео Ернандес поставив підпис під новим контрактом з Міланом, розрахованим до 2026 року, повідомляє офіційний твіттер міланців.

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Раніше повідомлялось, що суттєво зросте зарплатня захисника – замість 1,5 млн євро Тео зароблятиме 4 млн. Додамо, що Ернадеса взимку намагались підписати Челсі та Барселона.

У поточному сезоні лівий захисник провів за "россонері" 27 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 8 асистів.

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