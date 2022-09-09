22-річний хавбек та "россонері" підписали новий контракт, який розрахований до 2027 року, повідомляє пресслужба клубу. Зарплатня Тоналі мала б зрости до 2,8 млн євро за сезон.

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У поточній кампанії Сандро остаточно закріпив за собою статус лідера Мілана. Наразі він провів уже п'ять поєдинків, записавши до свого активу один результативний пас.

Нагадаємо, чемпіони Італії за 10 мільйонів євро орендували хавбека в Брешії у сезоні 2020/21, а минулого літа викупили його за 7 млн. Зараз же Сандро Тоналі оцінюють у 50 мільйонів, влітку ним навіть цікавився мадридський Реал.

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