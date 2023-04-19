Офіційний сайт "россонері" підтверджує факт нової угоди, а Gazzetta dello Sport уточнює терміни і подробиці угоди.

Сольний прохід Леау та сейви воротарів після пенальті у відеоогляді матчу Наполі – Мілан – 1:1

Зарплата Жиру залишиться такою, якою була – 3,5 мільйона євро за сезон. З моменту приєднання до Мілана 2021 року французький форвард зіграв за команду 76 матчів у всіх турнірах і забив 27 м'ячів. Його останній гол у чвертьфінальному матчі-відповіді з Наполі в Лізі чемпіонів вивів Мілан у півфінал турніру.

"Я дуже щасливий. Продовження контракту – найкращий спосіб відсвяткувати вихід у півфінал ЛЧ. Я щодня відчуваю себе вболівальником Мілана", – зазначив Жиру, кумиром якого завжди був Андрій Шевченко.

Мілан вперше за 16 років вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, вибивши Наполі – змарновані пенальті, Леау змусив Жиру забити