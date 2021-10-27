"Россонері" вирішили ще на кілька років укріпити відносини з провідним оборонцем Сімоном К'яером.

Мілан та 32-річний захисник продовжили контракт, розрахований до кінця поточного сезону. Нова угода буде дійсна до 2024 року, повідомляє прес-служба клубу.

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Сімон приєднався до "россонері" у вересні минулого року. Відтоді данець встиг провести 66 поєдинків (8 з яких цього сезону) у всіх турнірах, відзначитись одним голом та двома результативними передачами.

До слова, К'яер потрапив у список 30-ти номінантів на "Золотий м'яч-2021". Також оборонець є капітаном збірної Данії.

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