"Россонері" переживають кризу результатів, і команда ризикує пролетіти повз єврокубки. На тлі невдач Мілан планує змінити головного тренера.

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Як повідомляє L'Équipe, вже ніщо не врятує від відставки Сержіу Консейсау, навіть здобуття трофея (прим. Мілан зіграє з Інтером у півфіналі Кубка Італії). Стратегія "россонері" полягає у тому, щоб команду очолив італійський фахівець.

Фаворитом на посаду тренера є екс-наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі, який наразі працює з Марселем. Розглядалися також кандидатури Антоніо Конте та Массіміліано Аллегрі. Утім, саме Де Дзербі має прихильність керівництва клубу.

У разі, якщо Роберто отримає роботу, то буде вже другим екс-тренером Шахтаря, який очолить Мілан. Сезон 2024/25 "россонері" починали з Паулу Фонсекою, який свого часу працював з донеччанами.

Мілан наразі перебуває на дев'ятому місці у турнірній таблиці Серії А з 47 очками.

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