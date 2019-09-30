Мілан продемонстрував найгірший старт в чемпіонаті Італії за 81 рік

Мілан продовжує демонструвати невтішні результати – поразкою від Фіорентини "червоно-чорні" повторили свій антирекорд.

Італійський Мілан програв чотири з перших шести матчів Серії А. Такого провального старту з італійським клубом не траплялося з сезону-1938/39 – тоді "россонері" поступились п’ять разів і зіграли дві нічиї, повідомляє Goal.

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Першу перемогу "червоно-чорні" здобули лише у восьмому турі – у матчі з Лаціо на Сан-Сіро Мілан переміг 3:0.

У цьому сезоні Мілан у матчі 6-го туру програв Фіорентині з рахунком 1:3 і зараз посідає 16-е місце в турнірній таблиці набравши лише 6 очок. Раніше Мілан програв Удінезе, Вероні і Торіно. Наступний матч за участю Мілана пройде 5 жовтня з Дженоа.

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