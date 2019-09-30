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Мілан продемонстрував найгірший старт в чемпіонаті Італії за 81 рік

09:27 250 Читать на русском
Мілан продемонстрував найгірший старт в чемпіонаті Італії за 81 рік
Мілан – Фіорентина – 1:3

Мілан продовжує демонструвати невтішні результати – поразкою від Фіорентини "червоно-чорні" повторили свій антирекорд.

55’ Матео Мусаккіо
80’ Рафаель Леау
 
Ерік Пульгар 13’
Гаетано Кастровіллі 66’
Франк Рібері 78’
13’ Ерік Пульгар
55’ Матео Мусаккіо
66’ Гаетано Кастровіллі
78’ Франк Рібері
80’ Рафаель Леау

Італійський Мілан програв чотири з перших шести матчів Серії А. Такого провального старту з італійським клубом не траплялося з сезону-1938/39 – тоді "россонері" поступились п’ять разів і зіграли дві нічиї, повідомляє Goal.

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Першу перемогу "червоно-чорні" здобули лише у восьмому турі – у матчі з Лаціо на Сан-Сіро Мілан переміг 3:0.

У цьому сезоні Мілан у матчі 6-го туру програв Фіорентині з рахунком 1:3 і зараз посідає 16-е місце в турнірній таблиці набравши лише 6 очок. Раніше Мілан програв Удінезе, Вероні і Торіно. Наступний матч за участю Мілана пройде 5 жовтня з Дженоа.

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Мілан Мілан Італія Сан-Сіро Мілан - Фіорентина
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