Мілан призначив Піолі головним тренером

Мілан визначився з новим головним тренером команди. Ним став екс-керманич Інтера, Лаціо та Фіорентини – Стефано Піолі.

"Россонері" оголосили про призначення італійського фахівця на своєму офіційному сайті.

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Контракт Піолі розрахований на один рік, за попередніми даними його зарплатня складе близько одного мільйона євро за сезон. 53-річний італієць прийшов на заміну Марко Джампаоло, який провалив старт сезону після свого переходу в Мілан цього літа.

Останнім місцем роботи Піолі була Фіорентина, яку він покинув з власного бажання у квітні цього року.

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