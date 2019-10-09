Мілан призначив Піолі головним тренером

Україна — 14:45 3887
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Почесний президент Ворскли Жеваго оголошений у розшук
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Джампаоло не мав жодних шансів у Мілані, або Як Мальдіні вбиває клуб свого серцяІталія — 13:00 1551
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"Сирійці Чорноморця спали у сауні". Одеський Зідан – про зупинку серця, дубль у ворота Динамо і зразкового ФедецькогоІнтерв’ю — 12:00 5517
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20 років тому Шевченко забив легендарний гол у ворота Росії – ретро дняЗбірна України — 11:36 2474
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Маліновський – є серйозна проблема: Аталанта перевершує грандів, а італійські ЗМІ та фанати розчаровуються українцемІталія — 10:20 9553