Мілан пригадав легендарний хет-трик Шевченка в Суперкубку Італії – кадри, які викликають ностальгію
21 рік тому Андрій Шевченко своїм хет-триком приніс Мілану перемогу в Суперкубку Італії проти Лаціо.
21 серпня 2004 року Мілан здобув Суперкубок Італії завдяки хет-трику Андрія Шевченка у ворота Лаціо (3:0).
Голи легендарного українця з нагоди 21-ї річниці завоювання трофея пригадали на офіційній сторінці Мілана в Instagram.
Хет-трик Шевченка приніс тоді "россонері" п'ятий Суперкубок країни. Всього тепер у Мілана 8 Суперкубків Італії.
